La Navigazione Lago di Como ricerca 40 marinai da imbarcare

Avete sempre desiderato di diventare un marinaio? In vista della prossima stagione turistica, la Direzione di Esercizio Navigazione Lago di Como ha aperto una selezione per reclutare 40 marinai da inserire nel proprio organico.

Unico requisito indispensabile è il possesso del Libretto di Navigazione per il personale navigante in acque interne di 1^ categoria in corso di validità, documento necessario per essere imbarcati. Il Libretto di Navigazione si acquisisce presso gli Uffici della Motorizzazione civile ove è presente un Ufficio della Navigazione Interna. Se non già disponibile, il libretto potrà essere acquisito entro la data della eventuale assunzione.

Come partecipare

Per candidarsi è sufficiente inoltrare apposita richiesta, corredata di curriculum vitae, alla Direzione di Como all'indirizzo e-mail navicomo@navigazionelaghi.it, indicando in oggetto "Selezione esterna". Il bando è aperto fino al 31 gennaio 2024.

Ai selezionati verrà applicato il contratto Autoferrotranvieri a tempo determinato e l'attività sarà svolta presso le varie sedi di servizio della Navigazione Lago di Como.

"L'intenzione è quella di rafforzare il nostro organico - commenta Nicola Oteri, direttore di esercizio - e poter così assicurare la composizione degli equipaggi e prepararci alla stagione 2024, offrendo un servizio in linea con le esigenze territoriali che possa soddisfare la domanda di trasporto di pendolari e turisti".