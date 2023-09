Due euro decisamente ben investiti. È il fortunato Christian ad aggiudicarsi la Moto Guzzi V7 - realizzata in occasione dell'anniversario delle Olimpiadi di Londra 1948 - messa in palio come primo premio della lotteria del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi: dalle 15 in avanti la piazza del mercato di Mandello del Lario ha ospitato l'estrazione dei tagliandi vincenti, con il ricavato che ha finanziato la realizzazione del maxi evento iniziato il 7 settembre e ormai in chiusura. Complessivamente sono stati venduti 20.101 biglietti.

Questi i cinque biglietti vincenti:

1° premio: n. 16.624 - Moto Guzzi V7 Anniversario Olimpiadi Londra 1948;

2° premio: n. 13.893 - Minicrociera Mediterraneo da 5 giorni e 4 notti;

3° premio: n. 14.388 - Giubbotto Moto Guzzi;

4° premio: n. 1.710 - Casco Moto Guzzi;

5° premio: n. 15.882 - Bauletto in cuoio.

Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione.