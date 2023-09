Polizia provinciale, due nuove auto ibride per la sorveglianza del territorio

Si amplia il parco macchine della Provincia di Lecco. L'entra, dopo aver ottenuto un importante contributo erogato da Regione Lombardia, ha acquistato due nuovi veicoli ibridi da destinare alla Polizia provinciale per le attività di controllo di sicurezza stradale. Si tratta di autovetture a basse emissioni inquinanti e a quattro ruote motrici, caratteristica tecnica necessaria per i veicoli da impiegare nei servizi di Polizia stradale, viste le caratteristiche orografiche e antropiche del territorio, con una rete viaria, urbana ed extraurbana, caratterizzata da forte densità di traffico.

“Abbiamo partecipato con successo a un bando regionale, che ci ha permesso di accedere ai contributi per l’acquisto di due nuovi veicoli ibridi e di dismettere due auto di servizio non più performanti a causa dell’età e dell’usura - spiegao la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Stefano Simonetti -. È stato quindi possibile rinnovare parzialmente il parco auto della Polizia provinciale, per garantire le migliori prestazioni degli operatori e una tutela ambientale. In quest’ottica, infatti, è molto importante avere dotazioni tecnico-strumentali adeguate e veicoli rinnovati per garantire servizi efficienti”.

Attualmente il Corpo di Polizia provinciale è composto da 1 comandante, 1 vicecomandante e 7 agenti, che svolgono azioni e attività di prevenzione e controllo in tre macroaree: ambientale, ittico-venatorio, stradale.