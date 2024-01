Gli Amici di Parè hanno un nuovo direttivo: Monica Bonazzi presidente

Nuovo consiglio direttivo per gli Amici di Parè. Come deciso durante l'assise, la Presidenza è stata affidata a Monica Bonazzi, già alla guida del consiglio direttivo del Gruppo Comunale Aido Valmadrera-Civate, mentre per le cariche di vicepresidente e tesoriere sono stati nominati rispettivamente Alberto Manzi e Alessandro Carrera. Alla Segreteria è stata eletta Sara Frusca.

“Dopo la pandemia le associazioni hanno ricoperto un ruolo fondamentale per il ritorno all'aggregazione e alla socialità. La Casetta del Sorriso, sede della nostra associazione, si è consolidata negli anni come un punto di ritrovo per i tutte le età. Ringrazio il presidente uscente, Renato Colombo, e i membri del precedente consiglio direttivo per il prezioso lavoro svolto negli scorsi anni e per l’eredità che ci hanno lasciato grazie alla realizzazione della nuova ala vista lago della Casetta. Sono contenta della mia squadra, un gruppo variegato e motivato che desidera avviare il proprio percorso in continuità con l’amministrazione precedente ma che si è messo a disposizione anche per nuovi progetti. Importantissimo anche il contributo degli storici membri onorari del consiglio, Bianca Lenti e Luigi Tentori”: queste le prime parole della neoeletta Monica Bonazzi.