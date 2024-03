Nuovo volto 'virtuale' per i musei di Lecco

I musei di Lecco si rifanno il look 'virtualmente'. Nel corso della Commissione consiliare dello scorso 7 marzo, l'assessore alla Cultura Simona Piazza ha presentato il nuovo logo del Simul (Sistema museale urbano lecchese) e il nuovo sito dei musei lecchesi, visitabile al link simulecco.it. Il nuovo sito sostituisce il vecchio museilecco.org per fare spazio a una nuova piattaforma innovativa, attrattiva, semplice da consultare e ottimizzata in ottica Seo.

Il portale, che sulla home page riporta la facciata di Palazzo delle Paure, offre agli utenti un menu in cui poter scegliere tra diverse opzioni per scoprire il sistema museale e i principali siti cittadini: Palazzo delle Paure, Villa Manzoni, Palazo Belgiojoso. Spazio anche alle mostre organizzate dal Comune e al polo archivistico.

L'iniziativa segue l'inaugurazione della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea a Palazzo delle Paure e la nuova guida realizzata. La Commissione è stata anche l'occasione per presentare le iniziative culturali del 2024, il progetto "L'arte è a Lecco" e quello per i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, le iniziative per "Personaggi lecchesi illustri" volte a celebrare Antonio Stoppani e Antonio Ghislanzoni (nel 200° della loro nascita) e Mario Cermenati (nel 100° della scomparsa).