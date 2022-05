Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi in sella a una Moto Guzzi

Dalla sella delle sue Moto Guzzi alla veste di maestro Jedi, il salto è breve. Soprattutto se il tuo nome è Ewan MgGregor. L'attore statunitense, testimonial della Casa dell'Aquila, è tornato a intepretare il leggendario personaggio di Obi-Wan Kenobi per la gioia di milioni di fan nel mondo.

La nuova serie originale targata Lucasfilm uscirà il prossimo 27 maggio su Disney+, verranno trasmessi in esclusiva i primi due episodi. L'ambientazione temporale è collocata dagli sceneggiatori circa dieci anni dopo i fatti narrati in Episodio III - La Vendetta dei Sith. Obi-Wan kenobi contrasterà ancora le forze dell'Impero, compreso l'ex allievo Anakin Skywalker, già passato al Lato oscuro e divenuto ora Darth Vader, interpretato proprio come vent'anni fa da Hayden Christensen.

Spade laser e motori a V

Ewan McGregor è il vip che più ha legato il suo nome al nostro territorio, proprio grazie all'amore per la Casa dell'Aquila. L'attore di Hollywood è infatti un grande appassionato e possiede diversi modelli prodotti a Mandello, dove si è recato in occasione del motoraduno del 2007. Negli ultimi anni McGregor è diventato anche apprezzato testimonial di Guzzi, in particolare per la California 1400 nel 2013, l'Audace nel 2015, la V85 TT entrata in produzione nel 2019. Oltre a prestare volto e nome per i modelli, Ewan li testa personalmente salendo in sella, fattore che rende la collaborazione unica nel suo genere.

Nel settembre 2021, dopo la vittoria dell'attore agli Emmy per l'interpretazione nella serie televisiva Halston, Moto Guzzi celebrò McGregor con un post dedicato sui propri canali social.

Chi è Obi-Wan Kenobi

Conosciuto anche come Ben Kenobi, è un personaggio della saga di fantascienza Star Wars. Nella trilogia cinematografica originale, pubblicata dal 1977 al 1983, a intepretarlo (in età avanzata) fu Alec Guinness nei panni del mentore dell'apprendista Luke Skywalker. Ewan MgGregor ebbe il ruolo del giovane Obi-Wan, maestro del padawan Anakin Skywalker, nella trilogia prequel uscita nelle sale fra il 1999 e il 2005. Oltre a comparire in diverse serie spin-off, il personaggio è ora protagonista di una serie a lui dedicata.

Il trailer ufficiale della serie