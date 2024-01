L'officina "self service" per le bici sulla ciclabile dell'Adda

Un'officina 'self service' alla quale sarà possibile recarsi per sistemare la propria bicicletta, dalla forcella rotta alla camera d'aria sgonfia. Il tutto a costi ridotti e con la possibilità di imparare un 'mestiere'.

Il progetto, davvero originale, diventerà realtà nelle prossime settimane al dehors di Pescarenico lungo la pista ciclabile sull'Adda grazie all'associazione Gira in giro Asd. All'officina sarà possibile inoltre noleggiare le due ruote e affrontare itinerari organizzati.

Itinerari e noleggio bike

"Siamo un'associazione che si occupa principalmente di cicloturismo e gite in mountain bike - spiega il presidente Maurizio Redaelli - Collaboriamo con il Comune di Lecco dal 2022, abbiamo contribuito al progetto 'Lecco ama la montagna' e siamo presenti a Info Tourism, nel 2023 abbiamo coinvolto fino a 200 persone. Siamo cresciuti nel tempo, dalle due guide iniziali alle sette attuali, e abbiamo voluto imbarcarci in questa nuova avventura che sposa alla perfezione la nostra vera natura sociale. Come? Oltre ad accompagnare in bici le persone verso nuove mete, Piani d'Erna, Valsassina e monti della Brianza, prendendo in gestione la ciclofficina self e il noleggio bici. Da Pescarenico partiranno anche i nostri itinerari con accompagnamento sulla ciclabile".

L'idea della caccia al tesoro manzoniana

Il pezzo forte è costituito senza dubbio dall'officina. "Mi piace pensare che il ragazzino che deve aggiustare la sua bici venga da noi, trovi il supporto e i pezzi di ricambio ma impari anche a fare qualcosa - continua Redaelli - Il tutto pagando esclusivamente il costo dei pezzi e, qualora volesse, effettuando una donazione alla nostra associazione per permetterci di andare avanti. In via sperimentale apriremo l'officina solo su appuntamento, da marzo saremo più presenti anche per il noleggio delle city bike. Inoltre pensiamo a numerose iniziaitve: creare una sorta di caccia al tesoro in bici per le vie del Manzoni e offrire un servizio di mappatura con il Gps per compiere il giro del lago di Olginate muniti di istruzioni".

L'associazione Gira in giro crede fermamente in questo progetto di mobilità sostenibile e promozione turistica: "Ci crediamo perché è una cosa originale. Dall'officina - conclude Maurizio Redaelli - metteremo fuori una pompa, sperando duri più di una notte, e mi sto informando sulla possibilità di installare un distributore di camere d'aria".