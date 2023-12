Palazzo Ghislanzoni, una prima inaugurazione in primavera

In primavera verrà inaugurato il nuovo Palazzo Ghislanzoni. O, più precisamente, il "Corpo A" dell'edificio affacciato su via Roma, in centro città, interessato da un importante intervento di riqualifica. La notizia è stata data oggi dal presidente Antonio Peccati e dal direttore Alberto Riva di Confcommercio Lecco, l'associazione di categoria che sta portando avanti l'operazione: "Nel giro di pochi mesi, probabilmente in primavera, verranno concluse le opere del Corpo A, quello affacciato sulla via". Si tratta di un intervento curato in ogni dettaglio e non semplice, dati anche i vincoli per la location di pregio in pieno centro città.

La palazzina affacciata su via Roma

Nella parte frontale della palazzina troveranno posto due negozi, uno dei quali è già stato "opzionato" da un commerciante. Al primo piano rialzato sorgerà invece la sede del "Fondo di Garanzia" legato proprio a Confcommercio, Fondo che si trasferirà dall'attuale sede di piazza Garibaldi liberando così spazio per attività di formazione e marketing. Gli altri due piani superiori, come confermato sempre dal presidente Peccati, saranno invece affittati. In uno sarà ospitato lo studio di un oculista, nell'altro troveranno posto due appartamenti per privati.

Un doposcuola nel Corpo B, qui il cantiere terminerà a fine 2024

Anche dopo la primavera continueranno invece i lavori nel Corpo B (quello più interno dove un tempo di trovavano la sedi del Cai e dello sci club Lecco). In questa parte di Palazzo Ghislanzoni verrà invece realizzato uno spazio dopo-scuola per i bambini, ospitando all'inizio i figli dei commercianti e poi anche gli alunni di altre famiglie in base alla capienza a disposizione e alle necessità. Non mancherà dunque l'attenzione ad attività di interesse sociale, senza dimenticare la possibilità di eventi mirati nel cortile interno. Ma di questo secondo step si parlerà non prima di fine 2024.