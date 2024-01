Il lecchese Filippo pronto a scolpire dolci alle finali mondiali di pasticceria

Sono i giorni della finalissima mondiale di pasticceria e Lecco fa il tifo per il suo Filippo Valsecchi. Residente a Erve e contitolare di due negozi a Oggiono e nella città capoluogo, il giovane pasticcere lecchese già vincitore del titolo juniores nel gennaio 2019 torna da protagonista al Sigep. Il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè è giunto alla 45 edizione e si svolge da oggi, sabato 20, a mercoledì 24 gennaio alla Fiera di Rimini.

Filippo è già sul posto ed è impegnato nei preparativi per le prime gare che lo vedranno impegnato insieme al team della nazionale italiana per giocarsi la coppa del mondo di gelateria. La squadra è composta da: Rosario Nicodemo, Vincenzo Donnarumma, Domenico di Clemente e Filippo Valsecchi con la guida del team manager Davide Malizia.

"La Nazionale Italiana è pronta per la finale della Coppa del Mondo della gelateria - spiegano i portavoce degli azzurri - Procedono tutti gli allenamenti giornalieri sulla definizione di un progetto straordinario! Possiamo contare su un team che con serietà e continuità da mesi continua senza sosta a prepararsi al meglio per questa finalissima, tutti preparati e super motivati!" ora è dunque il momento della verità.

Le dolci (e complesse) prove in programma

Le prove di gara che sono chiamati a svolgere i vari team concorrenti per giocarsi il titolo mondiale sono le seguenti: vaschetta decorata, monoporzione in vetro, torta gelato, Mystery box - crema, Mystery box - frutta, entrée con gelato gastronomico, snack di gelato al cioccolato e poi i pezzi artistici con scultura di ghiaccio, scultura in cioccolato e scultura in croccante prima del gran buffet finale.

"Filippo ha già svolto una prima gara ed è concentratissimo insieme agli altri professionisti del team azzurro per cercare di dare il massimo - ci racconta la mamma Sara, che insieme agli altri familiari e amici sostiene con affetto Filippo in questa importante competizione - Dovranno misurarsi in particolare nella gelato world cup, quindi la coppa del mondo di gelateria che prevede diverse prove. Sono richieste anche delle precise abilità nella preparazione del cioccolato, settore nel quale è specializzato Filippo come dimostrato nel mondiale juniores vinto 5 anni fa".

"La prova è complessa perché sono più giorni di gara - continua Sara - Il gran finale per il nostro team sarà lunedì. Filippo dovrà realizzare una scultura in cioccolato come prova singola, e poi, insieme agli altri componenti della squadra, dovrà creare altri dolci, tra cui una vaschetta di gelato, un dessert, una scultura in croccante con innesti di zucchero, un'altra in ghiaccio e la torta gelato". Una dolce e impegnativa sfida senza confini che Lecco segue con passione facendo il tifo per il suo azzurro.