Dal 28 agosto orario regolare per gli uffici postali di Lecco e provincia

Da lunedì 28 agosto tutti gli uffici postali di Lecco torneranno ad essere disponibili per la cittadinanza secondo il consueto orario. "Dopo la pausa estiva che ha interessato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria - fa sapere Poste Italiane - gli uffici saranno a disposizione per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento. Ritorno alla normalità oraria anche per gli altri uffici postali della provincia. In particolare l’ufficio postale di Valmadrera tornerà ad essere operativo fino alle 19.05".

Per far fronte al fisiologico aumento di operazioni legate al rientro dalle vacanze, Poste Italiane ricorda inoltre la possibilità di prenotarsi da remoto, dal sito www.poste.it o dalle App “Ufficio postale”, “Banco posta” e “PostePay” in 13 uffici postali della provincia di Lecco. Il servizio è disponibile nelle sedi di Barzanò, Brivio, Calolziocorte, Casatenovo, Colico, Mandello, Missaglia, Oggiono, Olginate, Valmadrera. A Lecco il servizio è possibile negli uffici di Lecco via Dante, corso Matteotti e via Belfiore.

Dopo aver effettuato l’accesso tramite credenziali, e scelto uno tra i servizi disponibili (“Bollettini”, “Versamenti, prelievi, F24, ricariche e altri pagamenti”, “Posta e Pacchi”, “Carta PostePay, Energia e telefonia”, “Buoni e libretti”, “Assicurazioni Rc auto”, “Conto corrente, finanziamenti, investimenti e assicurazioni”, Spid e “Tutte le altre operazioni”) sarà necessario inserire il nome della località d’interesse. Dopo aver selezionato l’ufficio prescelto si potrà decidere se prenotare l’appuntamento per un momento successivo, selezionando data e fascia oraria disponibili oppure se recarsi immediatamente in Ufficio Postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa disponibile sul display dell’app.

Rimane ancora possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite whatsapp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.