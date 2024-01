“Stiamo cambiando Lecco così”: l'autopromozione del Comune con la città

Il nuovo (e discusso) portale delle opere pubbliche di Lecco passa dalla presentazione pubblica. Giovedì 1° febbraio alle 20.30, presso l'auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo sito in via dell'Eremo 28, andrà in scena il momento aperto ai cittadini, già mostrato in anteprima alla stampa “e realizzato per rendere disponibile a beneficio di tutti, in maniera chiara e dunque accessibile, un quadro generale delle opere pubbliche in programma, in corso di realizzazione e appena terminate in città”.

Alla serata interverranno e saranno disponibili a rispondere alle domande dei cittadini il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e le assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi e alla Comunicazione Alessandra Durante. “Il portale delle opere pubbliche dimostra la grande spinta di crescita e sviluppo che la città sta vivendo: circa 70 interventi per un valore complessivo di oltre 80 milioni in 3 anni - spiegano le assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi e alla Comunicazione Alessandra Durante -. E queste sono solo le opere già finanziate, molte altre sono già sui tavoli tecnici e presto verranno attivate. Come Amministrazione riteniamo rispettoso nei confronti dei cittadini mettere a disposizione uno strumento trasparente per monitorare i cantieri, anche quelli che trovano meno visibilità o si trovano in altri rioni rispetto al proprio, e avere una propria idea sugli investimenti e i tanti finanziamenti regionali, nazionali ed europei portati in città e di cui Lecco potrà beneficiare per crescere in strutture e servizi. La serata del 1° febbraio al Centro Pertini ci permetterà di raccontare direttamente ai cittadini interessati non solo quanto già visibile in piattaforma ma anche gli interventi nei rioni e i grandi obiettivi per il 2024”.

La partecipazione alla serata è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. È anche possibile riservare un posto segnalandosi a questo collegamento.