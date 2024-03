Stai comprando casa? Sul Lago di Como è un salasso, in Brianza si risparmia

Qual è il paese della provincia in cui la casa costa di più? Secondo l'indagine condotta dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa è Varenna. I valori fanno riferimento ai primi sei mesi del 2023 e nel nostro territorio sono stabili.

Lo studio riporta il prezzo dell'immobile usato e nuovo per tre diverse fasce: signorile, medio ed economico (come indicato nella tabella sottostante). Costi di acquisizione alti, come facilmente ipotizzabile, nel capoluogo: per l'usato si parte da 1.200 euro al metro quadro per l'economico fino ai 2.500 del signorile. Nuovo: si possono spendere fino a 2.500 euro per l'economico e 3.500 euro al metro quadro nella soluzione più 'lussuosa'.

Gli immobili in provincia

Lecco, però, non è la località più cara della provincia: sia in Brianza sia, in particolare, sul Lago di Como i prezzi lievitano. Basti guardare Varenna, dove un appartamento signorile nuovo viene venduto a 3.800 euro al metro quadro; segue Mandello con 3.300 e Dervio con 3.200.

Chi volesse spendere il meno possibile può cercare casa a Verderio, 1.350 euro al metro quadro, o nei paesi brianzoli lungo le rive dell'Adda.

La tipologia di acquirente

La domanda è alimentata da acquirenti di abitazioni principali e (soprattutto sul lago) anche da investitori, inclusi stranieri (americani e tedeschi) che acquistano la casa vacanza perché trovano prezzi convenienti rispetto a zone limitrofe più turistiche.

In città si fa fatica a vendere soluzioni completamente da ristrutturare a causa degli elevati costi di intervento.

La tabella comune per comune