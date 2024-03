Un anno di lavoro per la Protezione civile di Valmadrera

Anno decisamente intenso per la Protezione civile di Valmadrera. Come sempre il Lecchese è stato colpito da delle violente ondate di maltempo, che hanno reso necessaria la discesa in campo dei volontari in diverse occasioni. Non solo, perchè il lavoro legato alla manutenzione e al presidio del territorio si è andato ad affiancare alla sostanziosa attività di formazione che ha interessato i membri del Gruppo cittadino, guidato da Alex Talamona in seguito alle elezioni tenutesi a ottobre 2023. E non sono mancate le uscite a Milano e in Emilia Romagna per dar manforte a chi era già impegnato sul campo in quanto residente, oltre alla presenza a eventi e manifestazioni.

Protezione civile di Valmadrera: il bilancio del 2023

1. PREMESSA

L’attività del Gruppo ha avuto uno svolgimento pressoché regolare in linea con quanto fatto negli anni precedenti. È stata affrontata un’emergenza a livello nazionale (alluvione in Emilia Romagna) e la sostituzione del coordinatore con l’introduzione di un consiglio direttivo, come previsto dalla legislazione vigente (RUNZ). La presente relazione è stata stilata dal nuovo Coordinatore del Gruppo di Volontari in collaborazione con il direttivo del Gruppo.

2. ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE AMBIENTALE

2.1 Torrente Toscio 27-28.01.2023

Sono stati completati i lavori di manutenzione ambientale sul Torrente Toscio, iniziati a luglio 2022, con il taglio delle piante in alveo.

L’attività si è svolta in due giornate: Venerdì 27 sono state tagliate le piante che sono state poi preparate per il recupero. Sabato 28 i volontari hanno trasportato a spalla le piante precedentemente preparate lungo l'alveo sino al punto di prelievo dove sono state estratte e sistemate nel cassone per il loro smaltimento.

I volontari hanno operato in condizioni non ottimali per presenza di acqua e fango in alveo, soprattutto durante il trasporto a spalla dei tronchi e per lo sforzo profuso.

2.2 Torrente Inferno – 10 Agosto 2023

Vista la folta vegetazione cresciuta sulle sponde del fiume Inferno è stato ripristinato il sentiero adiacente alla zona del mercato comunale.

3. ATTIVITA’ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO

Alla normale attività di presidio e monitoraggio sul territorio comunale, sono da segnalare 11 richieste di allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti e 1 richiesta di allerta rossa rischio idrogeologico, durante le quali è stato predisposto il pronto intervento per il monitoraggio sui torrenti che attraversano il territorio comunale.

Nelle giornate del 21 gennaio – 11 febbraio – 4 marzo è stato effettuato il rilievo dell’alveo dei torrenti per verificarne lo stato di evoluzione morfologico (dissesti, escavazioni, stato opere d’arte).

4. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI

4.1 Attività Formativa – Corso Di Sicurezza Alimentare Haccp - 04 Ottobre 2023

Tre volontari del Gruppo di Valmadrera hanno partecipato per tre serate al corso di sicurezza alimentare HACCP organizzato dal Comitato di coordinamento dei volontari di Protezione Civile di Lecco. I volontari che hanno partecipato a questo corso sono in possesso del patentino (HACCP) per la conservazione, produzione e somministrazione di vivande alla popolazione in eventuale emergenza.

5. ATTIVITA’ DI ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI

5.1 Esercitazione Provinciale 13-14 Maggio 2023

Nei giorni 13 e 14 maggio 2023, 8 volontari del Gruppo di Valmadrera hanno partecipato all’esercitazione provinciale “On the Road” organizzata dalla Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, attuata sull’intero territorio provinciale.

Le attività esercitative sono state suddivise in 6 scenari, distribuiti sul territorio provinciale e coordinate dal centro di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate.

I volontari sono stati attivati per allenarsi nel dare pronta risposta in caso di evento che possa avere ricadute importanti anche sulla viabilità locale, creando forti disagi alla popolazione residente, al passaggio dei mezzi di soccorso e alle persone in viaggio.

Lo scopo della esercitazione era testare diversi scenari di emergenza:

approfondire la conoscenza del Piano emergenza gestione mobilità sponda orientale del Lario, legato alla Strada Statale 36, con particolare riferimento al supporto fornito dalle amministrazioni locali

testare il protocollo antincendio boschivo tra il Parco di Montevecchia e i Comuni di Bulciago, Cremella, Molteno, Cassago, Nibionno, Annone, Rogeno

verificare le comunicazioni tra la Provincia, i vari Comuni e gli scenari operativi con l'impiego del sistema di telecomunicazioni regionale

verificare l'utilizzo e aggiornare i volontari di colonna mobile sull'utilizzo delle motopompe, su come affrontare il rischio idrogeologico e i comportamenti e le procedure per operare in sicurezza

6. EMERGENZE SU TERRITORIO

6.1 Emergenza Nazionale Alluvione Emilia Romagna – 28 Maggio 2023

Due Volontari del Gruppo di Valmadrera hanno partecipato alla Missione 3 del Centro Coordinamento Volontariato di Lecco dal 28 Maggio al 1 Giugno, in soccorso alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. Come già in altre occasioni, i Volontari , che hanno operato a Sant’Agata del Santerno, hanno dimostrato grande professionalità e preparazione e a loro vanno i ringraziamenti per la disponibilità dimostrata nei confronti delle popolazioni in difficoltà.

6.2 Emergenza Alluvione Milano – 29 Luglio 2023

Il 25 Luglio 2023, poco dopo le ore 4 del mattino, si è abbattuto su Milano un violentissimo temporale. Raffiche di vento a una velocità di oltre 100 chilometri orari, 40 mm d'acqua in 10 minuti (quanta ne cade normalmente in un mese). Le conseguenze sono state gravissime per la città: alberi divelti in tutti i quartieri, strade inagibili, tetti scoperchiati, auto schiacciate dai tronchi, scuole inagibili.

Su richiesta della Prefettura, una squadra di quattro persone del Gruppo di Valmadrera è stata impegnata per un’intera notte al taglio e rimozione di alberi.

6.3 Emergenza su territorio comunale – 31 Ottobre 2023

Su richiesta del comandante dei Vigili Francese, il Gruppo è intervenuto con due pompe idrovore e quattro volontari a svuotare una grande pozza di acqua che rallentava fortemente la circolazione sulla statale 36 in prossimità della Stazione Valmadrera. Dopo l’intervento sono state eseguite le verifiche di stato di tutti i fiumi comunali.

7. NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO

A seguito dell’assemblea che si è svolta martedì 10 ottobre 2023 alla presenza del sindaco Antonio Rusconi e dell’assessore delegato Cesare Colombo, il Gruppo di Protezione Civile di Valmadrera ha eletto il nuovo coordinatore Alex Talamona. Alla votazione hanno partecipato tutti i volontari aventi diritto. Il vice coordinatore è Pantaleone Mazzitelli. Il nuovo consiglio direttivo è formato da Francesco Barbuto, Antonella Bonaiti, Fabiano Fulco, Claudio Mastropaolo, Moreno Piffari, Roberto Rizzuti.

8. EVENTI/MANIFESTAZIONI

Aprile: presenziato corteo XXV Aprile.

Novembre: presenziato corteo IV Novembre.

8.1 Festa delle Associazioni 11 giugno 2023

8.2 Festa Di Padre Pio –23 Settembre 2023

Valmadrera ha ospitato la celebrazione del patrono della Protezione civile, San Pio da Pietrelcina, organizzata dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento del volontariato. I volontari si sono ritrovati nel pomeriggio di sabato 23 Settembre in località Caserta con l’ammassamento dei mezzi. Alle 17.45 la partenza del corteo dei volontari, alle 18.00 la celebrazione della messa nella Chiesa dello Spirito Santo e subito dopo la benedizione dei mezzi con il saluto delle autorità e l’incontro con i volontari, gli enti e le istituzioni del territorio.

I Volontari del Gruppo di Valmadrera si sono prestati all’organizzazione dell’evento nella sua totalità, predisponendo strutture, supporti logistici e rinfresco per tutti i partecipanti alla manifestazione.