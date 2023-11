“Il quarto ponte sarà a due corsie”, ma la Provincia frena

La querelle quarto ponte non è ancora stata risolta. Lunedì sera, a specifica domanda rivoltagli durante il Consiglio comunale, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha parlato dell'incontro avuto poche ore prima insieme ad Alessandra Hofmann, presidente della Provincia, in Regione con l'assessore Terzi e gli altri enti coinvolti nella progettazione. Tra conferme sulle cifre (35 milioni) e i tempi di realizzazione (22 mesi), il primo cittadino ha spiegato che “l'ingegner Prisco ha aggiunto che il ponte è già predisposto per l'utilizzo in ambedue i sensi di marcia previa effettuazione delle opere sui due svincoli, con rimozione della ciclabile e dei new jesey”. Gattinoni ha poi spiegato che “entro la fine della settimana verrà mandato il cronoprogramma della progettazione ad Anas” e che la Provincia “manderà una lettera alla Regione - firmata da lui e dal primo cittadino pescatese Dante De Capitani - per rappresentare le istanze del territorio. Saranno poi loro a dover fare la parte a livello istituzionale”.

La Provincia: “Serve l'assenso di tutti”

Dichiarazioni che sono state viste come una fuga in avanti dalla Provincia di Lecco. Parlando del medesimo incontro avuto in Regione - lì dove si è seduto anche il sottosegretario Mauro Piazza - la presidente Alessandra Hofmann e il vicepresidente, oltre che consigliere provinciale delegato alla viabilità, Mattia Micheli hanno precisato vari punti:

“qualsiasi richiesta che verrà fatta dal territorio dovrà avere l'assenso di tutte le istituzioni coinvolte, compreso il Comune di Pescate;

la nuova rampa da Pescate a Lecco è strategica per tutto il territorio e l’opera non dovrà subire rallentamenti o interruzioni nella sua realizzazione così come attualmente concepita e progettata;

la Provincia di Lecco si impegna a formulare una lettera di richiesta ad Anas, sottoscritta da tutte le istituzioni coinvolte, affinché Anas si impegni a studiare una possibile soluzione per la realizzazione di una corsia in uscita da Lecco;

Rimarchiamo che la lettera di richiesta che la Provincia preparerà dovrà avere il consenso di tutte le istituzioni interessate prima di essere spedita. Esprimiamo inoltre rammarico per le dichiarazioni espresse dal Sindaco di Lecco, che ancora una volta non tengono conto delle esigenze di tenere unito tutto il territorio in questo importante momento storico, questione peraltro ribadita e concordata da tutte le parti anche durante l’incontro di ieri”.