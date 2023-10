Oltre 300 baschi azzurri a Lecco per il raduno nazionale dei City Angels

Lecco è stata oggi la casa dei City Angels di tutta Italia. La città del Manzoni ha ospitato infatti oltre 300 rappresentanti delle delegazioni italiane e svizzere per il Raduno internazionale organizzato dall'associazione lecchese.

Al motto di "Solidarietà e sicurezza", l'evento è entrato nel vivo già nella mattinata di domenica 15 ottobre al teatro Cenacolo Francescano dove sono saliti sul palco Mario Furlan, presidente dell’associazione nata a Milano nel 1994, e la coordinatrice lecchese Paola Corti - nome di battaglia Spritz - impegnata nell'organizzazione del raduno insieme agli altri volontari del territorio. Furlan ha invitato i partecipanti a un abbraccio con almeno altri 5 city angels, un gesto di fratellanza e collaborazione anche con realtà diverse e più lontane. 22 i gruppi oggi presenti a Lecco, uniti nell'impegno nell'aiutare gli ultimi che vivono ai margini in tante città.

Anche il sindaco Mauro Gattinoni ha portato l'omaggio della città ai City Angels, ringraziandoli per il loro prezioso operato e rilanciando poi il messaggio sui propri canali social: "Oltre 300 baschi azzurri oggi a Lecco per il raduno nazionale annuale dei City Angels Italia, i volontari di strada che - dal 1994 - sono a fianco degli ultimi di tante città. Non siamo numeri, siamo persone con una storia: grazie City Angels Lecco e a tutti i City Angels per le azioni che portate avanti quotidianamente, mettendo al centro le persone che sono ai margini e facendole sentire riconosciute".

Non potevano poi mancare da parte dei presenti parole in ricordo di Mafalda, tra i fondatori con altri 4 amici, dei City Angels Lecco nell’autunno del 2016, venuta purtroppo a mancare due anni fa: "Siamo qui anche per lei, è il nostro angelo custode. Il raduno di oggi è dedicato proprio a Mafalda".

Nel salone del Cenacolo sono poi state consegnate le pergamene a gruppi e persone che operano al fianco dei baschi azzurri a favore di chi ha bisogno. Si tratta in particolare di Telethon, Lecchese Turismo Manifestazioni (Ltm), degli assistenti sociali del Comune di Lecco, del sindaco, delle amministrazione di Garlate e Pescate, della comunità "Il Gabbiano" con sede a Calolzio, di "Brivio che dona" e di altre realtà ancora che supportano le attività degli angeli di strada.

Spazio quindi a un momento di confronto e formazione, prima della musica, del pranzo in compagnia con tanto di torta a tema e della foto di gruppo prima della ripresa dei lavori (con nuove premiazioni e ospiti) nel pomeriggio. Molto gradita anche la presenza di un caro amico dei City Angels, l'attore Enrico Beruschi che non è voluto mancare al raduno nazionale di Lecco.

Paola Corti: "Felici di ospitare questo importante evento"

Durante il raduno abbiamo intervistato la coordinatrice Spritz, felice per l'ottima partecipazione registrata e per lo spirito di squadra dimostrato dai volontari. "Il raduno 2023 è stato organizzato a Lecco perché ogni anno l'associazione nazionale sceglie una città diversa e noi ci siamo proposti in occasione del settimo compleanno del gruppo - ha spiegato Paola Corti - L'incarico è stato così dato a noi lecchesi. Abbiamo quindi organizzato il raduno invitando i rappresentati delle 20 sezioni italiane, più le 2 svizzere. Sta andando molto bene, sono tutti molto contenti. Abbiamo già svolto una prima parte con ospiti, cantanti, la formazione curata da Furlan e un approfondimento dedicato ai social network con il presidente onorario. Nel pomeriggio ogni sezione presenterà le attività portate avanti durante l'anno, con le premiazioni di gruppi e volontari".

E così è stato. Il premio di "Sezione dell'anno" è andato ai City Angels di Monza, presenti con una nutrita delegazione. Il Basco d'oro 2023 è invece stato attribuito proprio a Spritz (Lecco), mentre il riconoscimento "Angelo dell'anno" è andato a Eagle e ad Ariete del team di Bergamo.

"A Lecco siamo in 25 - continua la coordinatrice - e usciamo tutte le sere 7 giorni su 7, prestiamo servizio non solo a Lecco, ma anche nelle vicine Garlate e Pescate. Nella città capoluogo portiamo avanti anche le iniziative di solidarietà, mentre nei due comuni dell'hinterland ci dedichiamo soprattutto a deterrenza e sicurezza". Cosa serve per poter fare il city angels? "Nulla di particolare - conclude Spritz - non servono specifici titoli di studio, basta essere maggiorenni e metterci l'impegno e il cuore".

I compiti dei City Angels

L’associazione City Angels nasce nel 1994 a Milano con lo scopo di assistere gli emarginati e di tutelare i cittadini vittime di delinquenza portando sicurezza nelle zone più disagiate: è presente sul territorio di Lecco da 7 anni. Grazie a un’assidua partecipazione di volontari, i City Angels svolgono servizio 7 sere su 7 controllando le zone più problematiche della città e distribuendo pasti. Durante l’anno svolgono servizio d’ordine a sostegno di manifestazioni pubbliche, cortei, parate, eventi solidali (Marcia della Pace, Lecco Pride, Camminata Manzoniana…). In questi ultimi anni è aumentato il numero di cittadini o famiglie che si trovano in difficoltà economica e si rivolgono all’associazione per un aiuto: in questo caso, l’associazione cerca di indirizzarli ai servizi già esistenti nel Comune di Lecco o negli altri comuni del territorio, fornendo loro i corretti riferimenti anche grazie alla proficua collaborazione con enti e associazioni di volontariato presenti sul territorio di Lecco.

L’associazione City Angels è impegnata a offrire aiuto ai senza fissa dimora, nell’ambito dello specifico protocollo d’intesa che ha formalizzato l’operatività di una rete finalizzata alla realizzazione di interventi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà estrema promosso dal Comune di Lecco con i Comuni dell’Ambito Territoriale di Lecco e alcune associazioni di volontariato. In collaborazione con gli operatori sociali del comune di Lecco l’associazione ha inserito alcune persone senza fissa dimora in strutture adibite a dormitori.