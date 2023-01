Melania Rizzoli nuovo vicepresidente della Regione

Melania Rizzoli, esponente di Forza Italia e attuale assessore alla Formazione e Lavoro, è il nuovo vicepresidente della Regione Lombardia. Medico chirurgo e deputata dal 2008 al 2013, Rizzoli sostituisce Sala - eletto in parlamento - e diventa dunque la vice del governatore Attilio Fontana.

"Il presidente della Regione Lombardia, nel prendere atto delle dimissioni presentate dell’onorevole Fabrizio Sala, già vicepresidente e assessore all’Istruzione, Università, Innovazione e Ricerca, comunica di aver assegnato all’assessore al Lavoro e Istruzione, Melania Rizzoli, l’incarico di vicepresidente della Giunta regionale - hanno precisato in mattinata gli uffici regionali - Il governatore ha ringraziato Fabrizio Sala, per l’impegno profuso fin qui, attraverso il quale ha potuto portare a compimento una serie di importanti progetti, e il nuovo vicepresidente per aver accettato l’incarico augurandole buon lavoro".