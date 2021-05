Il Cts cambia (ancora) le regole sulle riaperture per ristoranti, palestre e matrimoni

Le attività commerciali, con l'arrivo della bella stagione, hanno potuto riaprire e tornare a respirare dopo i lunghi mesi di chiusura imposti dal Governo. È tempo di riaperture, appunto, ma le regole sono calibrate e modificate in base alle esigenze e alla prudenza imposta dalla pandemia da covid. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha corretto le linee guida delle Regioni per la ripresa delle attività economiche e sociali, con una serie di raccomandazioni: si va dalle docce nelle palestre, vietate, ai matrimoni e ai ristoranti. I tecnici che da oltre anno decodificano le norme anti covid che guidano la nostra vita in epoca pandemica, puntualizzano alcuni punti chiave per i settori che stanno ripartendo.

"Per tutte le attività, soprattutto laddove si punta progressivamente alla saturazione dei posti disponibili, e per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento interpersonale previsto, bisogna considerare il possesso di uno dei requisiti per il green certificate", si raccomanda. Per tutte le attività, inoltre, "resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, nonché conformi alle prescrizioni del medico competente".

Cosa cambia per ristoranti, cerimonie, palerste e spiegge: regole