Orti di Valmadrera, cambiano le regole: l'età diventa un fattore

Nuove regole per l'assegnazione degli orti a Valmadrera. Nella seduta della giunta comunale dello scorso 30 ottobre l'amministrazione ha approvato i nuovi criteri per il prossimo bando di assegnazione degli orti comunali. Secondo quanto deciso dalla squadra capitanata dal sindaco Antonio Rusconi, è stato introdotto il criterio dell'età anagrafica, “valorizzando in particolare la fascia della terza età per la quale la coltivazione dell'orto può rappresentare anche un'occasione ricreativa e di socializzazione”; inoltre, si è fatto riferimento all'indice Isee, mantenendo le fasce applicate nell'ambito della refezione scolastica.

Nel mese di novembre, a seguito della determinazione delle tariffe, verrà pubblicato il bando per l'assegnazione degli spazi.