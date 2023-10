Transenne al Parco Ulisse Guzzi di Abbadia: via all'attesa riqualifica

Hanno preso il via i lavori nell'area del Parco Ulisse Guzzi, che nei prossimi mesi sarà interessato dal progetto di riqualifica approvato e presentato alla cittadinanza la scorsa primavera. In questi giorni sono state collocate le transenne per interdire l'accesso nella zona verde adiacente l'ex chiosco, già rimosso.

L'intervento riguarda il primo lotto di lavori, stimati in 650mila euro (500mila grazie a un bando di rigenerazione di Regione Lombardia e 150mila da fondi propri del Comune). Già effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici di Lario Reti Holding ed Enel per i sottoservizi e gli allacciamenti.

L'intervento si protrarrà sino alla prossima primavera. "La priorità è rappresentata dal primo lotto - spiega il sindaco Roberto Azzoni - L'obiettivo, se il tempo ci aiuterà, è avere tutto pronto per predisporre il bando già a inizio 2024, così che a lavori conclusi si possa avere una società cui affidare la gestione".

Come cambierà il parco

Saranno installati due padiglioni: il primo, collocato all'ingresso del parco, avrà una cucina, un'area di ingresso e un locale da adibire ad altro uso. Il secondo, più verso il lago rispetto all'ex chiosco, sarà un edificio polifunzionale con due bagni aperti al pubblico che potrà ospitare un bar ma avere altre funzioni durante tutto l'anno. I padiglioni saranno collegati da due nuovi percorsi in sassi bianchi. Nella prima fase dei lavori verranno costruite le due strutture, a seguire anche una fila di bagni pubblici sul lato est del parco. Il campo di beach volley sarà spostato rispetto all'attuale posizione.