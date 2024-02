Pendolari, è il solito incubo: ritardi senza fine per i treni

Non c'è soluzione di continuità ai problemi per i treni lombardi. Quella di lunedì 26 febbraio è stata un'altra di quelle giornate nere per chi viaggia sui convogli di Trenord. Ritardi fino un'ora e mezza per problemi “nella formazione dei convogli”, con enormi disagi per i frequentatori della gettonatissima Tirano - Sondrio - Lecco - Milano: secondo quanto appreso, il problema nascerebbe nella stazione di Milano Certosa, laddove è presente il ricovero delle carrozze che necessitano delle manutenzioni. Andate decisamente non a buon fine. Varie sono state le coincidenze cancellate, mentre altri convogli hanno dovuto fare delle fermate aggiuntive per recuperare i passeggeri rimasti improvvisamente senza treno.

Treni: un'altra mattinata di problemi

Queste alcune delle criticità sorte: