Arte e pulizia: i giovani rispondono a "Save and sound" di Valmadrera

Sabato 16 settembre scorso, in occasione del World Clean Up Day, sono stati molti i giovani che hanno aderito all’evento “Save and Sound”, promosso da AHC ETS - associazione lecchese nata per valorizzare il territorio attraverso iniziative in ambito culturale e ambientale, e hanno voluto partecipare alla mattinata di pulizia organizzata dalla Onlus Plastic Free con il supporto del Gruppo Scout Agesci Lecco 3 in collaborazione con i Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera. Sono stati circa 20 i chili di spazzatura raccolti dalla pulizia di torrenti e sponda lago.

Molto partecipato – nonostante le precarie condizioni atmosferiche – anche il pomeriggio dove si sono alternate molteplici attività culturali, artistiche e ricreative: dal dibattito su tematiche urbanistiche e di sviluppo sostenibile del territorio lecchese con la Prof.ssa Giuliana lannaccone del Politecnico di Milano (Polo territoriale di Lecco) con il supporto di Let'sPolit ai banchetti e ai laboratori per il riutilizzo degli abiti dismessi, dalla lezione di yoga cura degli insegnanti di Odaka Yoga Lecco fino al djset curato da After Hours Club.

Apprezzatissima la performance artistica di Alessandro Gerull, giovane artista milanese finalista del premio Cairo della scorsa edizione, che con i rifiuti raccolti nel corso della giornata ha creato un'opera d’arte.

Le realtà coinvolte: Spreeng, start-up di bicchieri riutilizzabili, The Larius Brand, marchio made in Lago di Como che conta sulla produzione di capi d’abbigliamento sostenibili, Plastic Free IT, AHC ETS.