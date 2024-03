Scioperano i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata

Arriva una giornata di sciopero per i lavoratori. Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTucs hanno indetto per sabato 30 marzo lo sciopero del personale delle imprese che applicano il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), a seguito della rottura delle trattative con Federdistribuzione per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre 4 anni.

Sciopero del 30 marzo: i motivi

“Federdistribuzione lascia le lavoratrici e i lavoratori senza contratto, come era già avvenuto nella precedente tornata contrattuale. Dopo quasi 51 mesi dalla scadenza del primo (e ultimo) contratto nazionale, l’irresponsabilità della parte datoriale si è palesata in svariate richieste finalizzate a sabotare diritti e garanzie attualmente contenute nel CCNL. Lo schema negoziale che propone la DMO ancora una volta mira a mortificare il rinnovo del contratto attraverso una logica di scambio tra una disponibilità, presunta ma mai esplicitata, a erogare il dovuto aumento salariale e un peggioramento della parte normativa attraverso un abbassamento dei livelli di inquadramento, con conseguente aumento della precarietà e svalutazione della professionalità dei lavoratori”, spiegano le sigle sindacali.

Per queste ragioni la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della DMO si rende assolutamente necessaria. A Lecco, oltre all’astensione dal lavoro per l’intero turno lavorativo nella giornata di sabato 30 marzo, si terrà un presidio di fronte al punto vendita Carrefour di vicolo San Giacomo/via Roma dalle ore 10 alle ore 11.