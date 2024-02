Le statue di Rosa e Olindo: blitz notturno a Erba di un artista lecchese

Nella notte, due sculture a grandezza umana raffiguranti Olindo Romano e Rosa Bazzi sono state installate al centro della piazza del mercato di Erba, vicino al luogo della strage. Le figure, posizionate davanti a una videocamera dorata, assumono la posa di "rest energy", famosa performance di Marina Abramovic e Ulay. L'opera, rivendicata dall'artista lecchese Nicolò Tomaini tramite i social media, critica la "società dello spettacolo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'opera è accompagnata da un manifesto scritto dal critico Filippo Mollea Ceirano. Nel testo, l'intento non è dibattere sulla colpevolezza o l'innocenza dei soggetti, ma riflettere su come, nella società moderna, si possano fabbricare e smontare verità artificiali utilizzando gli stessi strumenti, in un ciclo continuo di costruzione e destrutturazione della realtà.