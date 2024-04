Nuova luce sulle lezioni dei piccoli alunni di Ballabio

Importanti lavori alla scuola primaria 'Fantasia' di Ballabio. In questi giorni si stanno completando, prima del rientro degli alunni dalle vacanze pasquali, opere di ammodernamento dell'impianto di illuminazione.

"Le lampade preesistenti sono state sostituite, sia nelle aule sia nella mensa, con lampade a led a elevata efficienza luminosa per un maggiore confort di alunni e insegnanti - dichiarano l'assessore all'Istruzione Pinuccia Lombardini e l'assessore all'Ambiente Tino Cereda - Un intervento in sintonia con gli obiettivi di risparmio energetico che consentirà inoltre di abbattere i costi di illuminazione del 30%".

Lavori anche in palestra

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla palestra per la quale, recentemente, è stata posizionato un nuovo punto luminoso con sensore di movimento all'ingresso esterno. Sono in via di sostituzione due grossi fari del campo di gioco nonché diverse luci dei locali tecnici e di servizio.

"L'Amministrazione comunale ha voluto effettuare questi interventi - dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola - con l'obiettivo di offrire maggiore comfort e sicurezza ai bambini e alle associazioni che utilizzano la struttura per attività sportive anche in orari serali, perseguendo, nel contempo, politiche di efficienza, risparmio e riduzione delle emissioni".