Anche 5 scuole in aiuto degli alluvionati dell'Emilia Romagna

Anche quattro scuole di Lecco città e una di Ballabio si sono mobilitate a sostegno degli alluvionati dell’Emilia Romagna. Alunni, genitori e docenti delle primarie Diaz, San Giovanni e Carducci di Castello, dell'asilo Gli Aquiloni - coordinati dall’associazione City Angels - e la scuola Fantasia di Ballabio sostenuta dal Cai stanno raccogliendo beni di prima necessità, dal cibo ai prodotti igienici.

L'iniziativa riguarda dunque i 4 plessi appartenenti all’istituto comprensivo Lecco 2 e presto coinvolgeranno anche i coetanei ballabiesi. "In tanti si stanno impegnando in questa raccolta di beni di prima necessità in aiuto della popolazione alluvionata dell'Emilia Romagna - spiegano i promotori - Per tutti i docenti, la solidarietà è un’importante esperienza di apprendimento che favorisce la crescita personale, educativa e sociale. Si ringraziano tutte le famiglie per il sostegno che stanno dimostrando".