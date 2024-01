In arrivo i "Sentieri digitali" nel verde di San Tomaso

C’è tempo fino al 7 febbraio per candidarsi al nuovo bando "Giovani competenti Sentieri digitali". Tre ragazzi, guidati da un tutor, trasformeranno i materiali prodotti dalle scuole primarie del territorio in contenuti multimediali rivolti a bambini e famiglie, da posizionare lungo il sentiero che sale a San Tomaso, nota località apprezzata dagli escursionisti sulle alture di Valmadrera.

L'iniziativa è promossa da Living Land, Sentieri digitali, Ambito territoriale di Lecco, impresa sociale Girasole, Azione Cattolica, con il coinvolgimento del comune e della parrocchia di Valmadrera, di Osa, fondazione Parmigiani, istituti comprensivi di Valmadrera e Bosisio Parini. Il progetto è poi finanziato da Fondazione Cariplo.

"Alcune classi della Leopardi di Valmadrera e della Calvino di Bosisio, guidate dai loro docenti - spiega uno dei responsabili di Ac, Marco Magni - hanno ipotizzato tre installazioni che con dei giochi di abbinamento o scoperta fanno conoscere la flora, la fauna, la geologia delle montagne di Valmadrera. Altri cartelli tematici attirano l’attenzione su alcuni particolari visibili lungo il sentiero, come terrazzamenti, casine, caselli e casote".

Tutti questi materiali saranno raccolti in una pagina web com’è nella tradizione di "Sentieri digitali" che ha già arricchito di qr code i sentieri per Pianezzo, per il Sasso di Preguda, le vie di Valmadrera e Malgrate. Durante le attività i ragazzi saranno affiancati da un professionista che seguirà tutto lo svolgimento del progetto, a partire da una formazione tecnica sulla comunicazione digitale, fino all’elaborazione dei contenuti multimediali.

Sono previsti 10 incontri in fascia pomeridiana a partire da metà febbraio fino a metà aprile 2024, al termine verrà erogata un’indennità economica di 300 euro lordi. I requisiti necessari per partecipare al bando sono: età compresa fra i 18 e i 27 anni, voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo, dimestichezza nell’uso dei principali social e di office, dimestichezza nell’uso di strumenti multimediali (tablet e cellulari) e di internet. Sarà considerato requisito preferenziale la residenza nei comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate. Per partecipare occorre compilare il form entro mercoledì 7 febbraio 2024. Per informazioni più dettagliate è possibile legger il bando completo su www.livingland.info.