Sergent Major Lecco: una storia di forza, resilienza e sogni

La storia che sta dietro a Sergent Major Lecco si intreccia con quella di un'imprenditrice dalla forza disarmante. Imprenditrice già da 8 anni, dal possedimento dello store di Lecco, dopo un'attenta ricerca di mercato per vedere se vi fosse un prodotto competitivo ed altrettanto di qualità da portare sul territorio, attraverso il contatto con un agente che trattava di questa azienda, l’imprenditrice ha maturato la volontà di aprire un negozio di questo Brand a Lecco. “Questo percorso ha avuto un inizio affannoso - racconta l’imprenditrice Sabrina Chiamone - ci sono stati infatti due mesi di chiusura e a novembre siamo ripartiti da zero. Ciononostante devo dire che contro ogni aspettativa Lecco ha risposto molto bene al brand.”

Quella di Sergent Major Lecco è una lodevole storia di imprenditoria. Altrettanto lodevole è il background dell’imprenditrice stessa.

“Per anni, dapprima in veste di consulente ed in seguito in veste di responsabile commerciale per un importante brand internazionale gestendo ben 18 negozi, il desiderio carrieristico di fine ultimo era proprio quello di aprire un'attività propria. Un'ambizione che inizia a concretizzarsi nel 2013, momento in cui, a causa di un incidente stradale, ho realizzato quanto fosse indispensabile per me intraprendere questo percorso.”

“Un percorso che inizia quasi per caso a seguito di un inaspettato incontro con un signore seduto in treno che, sentendomi al telefono col mio compagno nel momento in cui raccontavo quanto mi sarebbe piaciuto intraprendere questo percorso e quindi l'avvio di un'attività propria ma al tempo stesso di non saper come iniziare, e quindi sentendo la mia iniziale preoccupazione, mi ricordò quanto fosse importante inseguire i propri sogni. Parole che in me risuonarono continuamente sino al momento in cui, circa 8 anni fa, attraverso una ricerca di mercato per vedere se vi fosse un prodotto competitivo ed altrettanto di qualità da portare sul territorio lecchese, decisi di aprire un'attività partendo proprio da un brand di abbigliamento per bambini che ricoprisse una fascia medio-alta della domanda di mercato del territorio.”

Un'avventura che non si esula certo da parecchie peripezie, a partire proprio dal momento dell’apertura, avvenuta nel 7 maggio del 2015, alla quale di lì a poco fece seguito un lutto famigliare.

"Un momento difficile che mi ha visto risollevarmi con le mie sole forze. Altro momento decisamente difficile per l'attività è stato 4 anni fa, quando, a seguito del fallimento del brand precedente, i margini di guadagno non furono molto accomodanti, con anni che vedevano la chiusura di bilancio in pareggio e quindi con un guadagno pressoché nullo. Ciononostante l'attività è rimasta per me, anche nei momenti più difficili come questo, un punto di riferimento dal quale trarre il mio orgoglio e la mia migliore soddisfazione. L'attività continuò infatti anche attraverso l'organizzazione di sfilate e shooting fotografici sul territorio dedicati ai bambini che continuano tutt’oggi.”

Tutto ciò ha contribuito in modo significativo a maturare nell’imprenditrice una profonda filosofia di business così riassumibile: “Mai abbattersi, tirare sempre dritta”.

“Una filosofia che ricordo ai miei stessi dipendenti: “Noi siamo sulla stessa barca, dobbiamo sempre remare uniti, allo stesso modo, mai controvento”. Le difficoltà sono ancora molte ma sono consapevole che queste vadano affrontate giorno dopo giorno senza mai arrendersi. A chi volesse affiancarsi ad una carriera imprenditoriale di questo tipo direi di avere anzitutto ‘perseveranza’. Affinché un nostro sogno diventi realtà è doveroso infatti combattere, farsi sentire e dire al mondo: "Io sono qua, convinta a portare avanti la mia idea.” Ad oggi non è sicuramente facile, tanti possono essere infatti i tentativi altrui di sbarrarti la strada e chiuderti le porte in faccia; è da tenere a mente però che ad ogni ostacolo vi è il modo di superarlo, vedendo in ogni difficoltà l’opportunità di crescita futura.

"È una corsa con sé stessi" L’imprenditrice Sabrina Chiamone a proposito della propria attività

Sergent Major Lecco:

Via Camillo Benso Conte di Cavour 58, Lecco

Tel. 0341 286019

Instagram: leccosergentmajor

Facebook: leccosergentmajor

Sergent Major: il marchio francese che porta la firma di Paul Zemmour

Essere bambini significa avere tanti sogni. essere adulti significa realizzarli. Potrebbe essere riassunta così la filosofia di Paul Zemmour, fondatore di Sergent Major. Da un sogno è nata questa storia e da questa storia ne sono nate tante altre.

Il marchio nasce nel 1987 e il suo nome è un omaggio alla leggendaria penna stilografica che porta lo stesso nome ed è utilizzata da generazioni e generazioni di scolari francesi. Il brand incarna in tutto e per tutto i valori in cui crede: prima di tutto l’infanzia, ma anche un know-how artigianale e un’eleganza accessibile. I tagli, la qualità dei tessuti, l’attenzione dedicata a rifiniture e dettagli, l'armonia dei colori, le combinazioni di prodotti e i prezzi di ogni modello traducono i valori del marchio e contribuiscono al suo successo mondiale.

Sergent Major è il marchio in grado di creare prodotti che racchiudono potenziali storie, fantasia e sogni. I modelli Sergent Major sono disegnati e creati in Francia e costruiti intorno a vere e proprie storie.