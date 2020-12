Valmadrera: sostituiti i serramenti del Comune danneggiati dal maltempo. Il Ministero copre le spese

E' stato concluso in questi giorni l'intervento di messa in sicurezza dei serramenti della struttura di collegamento tra il vecchio ed il nuovo Palazzo comunale, finanziato con contributo ministeriale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 29/37, della legge di Bilancio 2020.

"L'opera - spiega l'Amministrazione comunale - si è resa necessaria per mettere in sicurezza le pareti finestrate della passerella di collegamento, danneggiate lo scorso 5 febbraio dalle fortissime raffiche di vento (sino ad oltre 100 km./h), che hanno provocato anche diversi danni su tutto il territorio comunale. I serramenti, originariamente in legno, sono stati sostituiti con nuovi serramenti in alluminio, analoghi a quelli già presenti al piano terra".

Il cantiere è stato vincolato nella tempistica di realizzazione sia dall'iniziale esigenza di permettere la produzione dei manufatti da parte della ditta installatrice individuata, sia dalle limitazioni più generali derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19. Il costo complessivo dell'intervento, "che ha permesso non solo la messa in sicurezza dell'edificio, ma anche il miglioramento delle caratteristiche prestazionali di natura energetica", ammonta a sessantamila euro, comprensivi di lavori, servizi tecnici e oneri fiscali correlati, che hanno trovato copertura nel contributo ministeriale menzionato a inizio articolo.

