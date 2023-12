Festa e premiazioni per la Sev Valmadrera

Pranzo e ritrovo annuale per gli amici ed escursionisti della Sev Valmadrera presso il ristorante "Da Marion" a Costamasnaga. Il presidente Ivan Anghileri ha elencato le diverse attività e l’impegno dell’ associazione su tutto il territorio, mentre il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi e di Valbrona Luigi Venier hanno sottolineato il ruolo dei volontari che permettono la gestione dell’importante Rifugio a Pianezzo sui Corni di Canzo.

Presenti diversi presidenti e responsabili di associazioni valmadreresi, si è proceduto prima del taglio della torta, poi alla premiazione dei soci trentennali e cinquantennali. Hanno ricevuto le targhe di riconoscimento per il trentennale Giovanni Rigamonti, Daniela Gilardi, Concetta Gulino, Massimo Comi e Graziella Dell’ Oro, come soci cinquantennali Ivan Anghileri, Giorgio Castagna e Fulvio Donadoni. Alla fine brindisi e applausi per tutti.