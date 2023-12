Partita, lavori e riparazioni ai sottoservizi: dove scattano i divieti post natalizi

Non mancheranno modifiche alla viabilità previste dal Comune di Lecco anche nei giorni tra Natale e fine anno, a causa di interventi sulle strade per lavori e manutenzioni varie. Da segnalare anche alcune ore di limitazioni al transito e alla sosta in zona stadio Rigamonti Ceppi per la partita di calcio tra Lecco e Sudtirol in programma a Santo Stefano. Di seguito le strade interessate da lavori.

Via Palestro, per lavori di isolamento e rimessa in quota chiusino all’altezza del civico 26, divieto di transito veicolare dalle 8 alle 18 del 27 dicembre;

Via San Francesco, per smontaggio gru all’altezza del civico 1, divieto di transito veicolare, revoca senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bezzecca e il civico 3, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 6 alle 18 dal 27 al 29 dicembre;

Corso Promessi Sposi, tratto all’altezza dell’intersezione con via Azzeccagarbugli, parziale restringimento per riparazione perdita idrica occulta in data 28 dicembre;

Corso Promessi Sposi, tratto all’altezza del civico 35, parziale restringimento per lavori di riparazione chiusini rete idrica dal 28 al 29 dicembre;

Via Roccolo, incrocio via Grandi, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione guasto rete idrica dal 27 al 28 dicembre.

La partita alle ore 15: previste alcune modifiche al traffico e alle soste in zona stadio

Gli uffici municipali segnalano inoltre che martedì prossimo, 26 dicembre alle ore 15, si terrà l'incontro calcistico di Serie B Lecco - Sudtirol presso lo stadio Rigamonti - Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli e via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli e nell'area di sosta di via Mattei dalle 10 alle 20.

Per maggiori informazioni è possibile consultare gli uffici comunali di Palazzo Bovara, in particolare il Servizio viabilità al numero di telefono 0341 481316 e il Servizio manutenzione allo 0341 481371.