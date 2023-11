Gli studenti lecchesi ricordano Giulia Cecchettin

Le scuole lecchesi si mobilitano per Giulia Cecchettin. Gli studenti di tre istituti cittadini raccoglieranno “l'appello della sorella (Elena, ndr) e ci attiveremo contro la violenza patriarcale, per Giulia e per tutte le altre vittime di questo modello di società”. Come spiegato dall'Unione degli Studenti, “ogni scuola si attiverà in maniera diversa: alcune lo hanno già fatto proponendo il "minuto di rumore" martedì, altre scuole si stanno attivando in questi giorni. Le attivazioni consisteranno in un corteo interno alla scuola, picchetti alla mattina, flash mob e appendendo cartelloni e striscioni con slogan "Non fare un minuto di silenzio, se domani tocca a me brucia tutto!", "Non vogliamo educazione al rispetto ma al consenso" e "Sui nostri corpi decidiamo noi!".

È proprio l'UdS Lombardia a coordinare le varie proteste: secondo quanto appreso da LeccoToday.it, al liceo Manzoni saranno esposti dei cartelli e ci sarà un minuto di rumore alle 9.05, mentre al Bertacchi, dopo l'intervallo, si farà un minuto di rumore in classe e si esporranno dei cartelloni; al liceo Grassi, infine, dovrebbe venir proiettato un film nel corso di un'assemblea. Tutte le iniziative sono in programma per sabato 25 novembre.