SuperEnalotto, realizzati in Lombardia 10 "5+1"

Chissà chi ha vinto, si chiederanno i tanti appassionati del gioco che ogni settimana tentano la fortuna al SuperEnalotto. E chissà se c'è qualcuno anche nel Lecchese.

In Lombardia l'ultimo concorso - che continua a negare il "6" con il jackpot giunto a 100 milioni di euro - ha regalato ben 10 "5+1" da 705.421,7 euro. La giocata vincente è stata realizzata grazie a un sistema bacheca suddiviso in 105 quote da 5 euro cadauno; ogni vincita realizza 6.778,71 euro.

Per verificare eventuali vincitehttps://www.giochinumerici.info/verifica-vincite

La combinazione vincente è stata 1, 11, 12, 15, 20, 83, Jolly 46, SuperStar 80. Nell'ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 735.878 vincite.

L'ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto a oggi.