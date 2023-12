Lotta all'inciviltà: a Valmadrera ci sono più telecamere

Più telecamere per combattere il degrado a Valmadrera. Il Consiglio comunale ha approvato a marzo la convenzione con la Provincia per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione ecologica delle strade provinciali e la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, fenomeno riassunto con il termine anglofono littering. Durante gli ultimi giorni sono stati completati i lavori ed è stato attivato un nuovo siti di videosorveglianza in via Como, compreso tra i civici 84 e 96, con l’istallazione di quattro telecamere di contesto e di una telecamera dotata di tecnologia Ocr, collegate tramite antenne wireless con il Palazzo Municipale.

“L'abbandono dei rifiuti era facile”

“Il progetto finanziato da Regione Lombardia e gestito dalla Provincia di Lecco con la collaborazione degli uffici comunali - spiega il sindaco Antonio Rusconi - permette il monitoraggio di un’area non centrale ma comunque di grande rilievo, essendo presenti in quella zona delle importanti aziende. L'installazione, inoltre, va incontro alle segnalazioni ricevute da cittadini che in diverse occasioni hanno evidenziato il fenomeno di abbandono di rifiuti in questa zona periferica e che per la sua conformazione rendeva agevoli tali sgradevoli fenomeni. Il nuovo sito di videosorveglianza permette la prevenzione del fenomeno e la possibilità da parte del Comando di Polizia Locale di monitorare l’area e di individuare eventuali trasgressori”.