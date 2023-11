Venerdì 24 novembre via Amendola ha riaperto al traffico dopo lunghe settimane di lavori. In quella zona è in corso la posa della rete di teleriscaldamento, ma la riapertura è solamente temporanea: come fatto sapere da Acinque, “l’intervento per la posa lungo via Amendola, che sarebbe dovuto terminare entro il 2 dicembre, è stato sospeso in quanto il prosieguo dei lavori, stante la complessità delle opere a causa dei numerosi sottoservizi presenti, avrebbe comportato la posa della rete in prossimità del centro strada con conseguente, inevitabile chiusura di entrambe le carreggiate di marcia, misura non attuabile in questo periodo di intenso traffico”.

Teleriscaldamento: cantiere in via Amendola nel 2024

Ciò significa che, “in accordo con l’amministrazione comunale, si è deciso di sospendere le opere, che saranno riprese dopo aver valutato le necessarie soluzioni tecniche per la riprogrammazione dei lavori nel corso del 2024”, con punto nel calendario fissato per la prossima estate, dopo la chiusura delle scuole per la fine dell'anno, e durata dei lavori di almeno un mese. Impossibile pensare di chiudere quel tratto nevralgico durante le festività natalizie, che negli ultimi anni hanno fatto registrare un incremento deciso di presenze in città anche vista la vicinanza del parcheggio dell'area ex Piccola con il centro storico dove sono proiettate le "Luci su Lecco".

Il calendario dei lavori

Durante l'ultima seduta della Commissione consiliare I è stato spiegato che sono stati posati due chilometri di tubi all'interno della città, un quarto del totale, mentre a Valmadrera si sta per procedere con l'allacciamento delle prime utenze - la scuola e le case Aler di via Casnedi -; a Lecco sono previsti nel corso del 2024, partendo da via Besonda e legandosi all'acciaieria del Caleotto. Realizzata la dorsale dal Caleotto al ponte Kennedy ci si collegherà all'"anello" di Valmadrera e Malgrate.

Il prossimo cantiere verrà aperto in via Giusti, poi si passerà a via Baracca, via Gilardi, piazza Manzoni, corso Martiri, via Trieste e via Leonardo da Vinci; nel 2025 toccherà a via Palestro, via XI Febbraio, corso Promessi Sposi e via Papa Giovanni XXIII, nel 2026 spazio ai collegamenti secondari sulla base delle utenze che vorranno allacciarsi alla rete.