Tra le mura del tempo: l’iconico Caffè Sport di Pescarenico

Il Caffè Sport fu un luogo iconico situato nel quartiere lecchese di Pescarenico, lungo via Corti, poco prima dell’incrocio con la piazza della Chiesa di Pescarenico.

Aperto in casa Lepratti, sin dagli inizi, dapprima come caffè ed in seguito come bottiglieria e birreria, con la sua atmosfera accogliente e familiare, fu luogo simbolo del legame con la storia del calcio locale, che lo rese uno dei luoghi preferiti per i tifosi del Lecco e non solo.

Il Caffè Sport, ancor oggi fedele alla sua denominazione, fu infatti frequentato da sportivi del calcio bluceleste, squadra che, a Pescarenico, annoverava numerosi tifosi ed alcuni giocatori di rilievo.

La storia del Caffè Sport, purtroppo, nel corso dei suoi lunghi anni, non si esulò certo da disavventure. Infatti, il 31 gennaio 1945, il bar fu quasi completamente distrutto da un'incursione aerea, quando, velivoli alleati cercarono di colpire il vicino ponte della ferrovia che attraversava l’Adda sulla linea Lecco-Como. Fortunatamente, nonostante il crollo quasi totale dell’edificio, non vi furono morti e feriti. L’edificio fu poi ricostruito durante il dopoguerra.

Ed è proprio dalla memoria di luoghi simbolo come il Caffè Sport di Pescarenico che si ha ad oggi una panoramica di quanto il quartiere sia cambiato.

Luoghi come il Caffè Sport, ricordano oggi la Pescarenico che non c’è più, attraverso frammenti di storia e di vita d’altri tempi che è oggi doveroso conservare.