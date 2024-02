Bus sostitutivi da Paderno e Robbiate, la Regione: "Impegnati a trovare soluzioni"

"È in fase di verifica la fattibilità tecnica ed economica per inserire un bus sostitutivo in grado di favorire gli studenti e, più in generale, gli utenti dei comuni di Paderno d'Adda e Robbiate". È questo l'annuncio di Franco Lucente, assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile, in merito alla richiesta dei sindaci di Paderno d'Adda, Robbiate e Verderio di inserire nuovi autobus sostitutivi dal Lecchese verso Bergamo dopo l'incontro con la direzione generale trasporti, a cui hanno partecipato anche i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gianmario Fragomeli. Il problema è stato sollevato a seguito dei lavori alla ferrovia lungo la tratta Lecco-Bergamo, da Ponte San Pietro al capoluogo orobico, iniziati nei giorni scorsi e in programma fino al dicembre 2026.

Un disagio che interessa decine di famiglie

"Regione Lombardia - ha spiegato Lucente - ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti dei comuni interessati, per cui stiamo studiando soluzioni di concerto con i tecnici di Trenord e coinvolgendo l'Agenzia Tpl di Como, Lecco e Varese. Comprendo le esigenze di decine di famiglie e le difficoltà di studenti che quotidianamente si trovano a dover affrontare notevoli criticità per recarsi a scuola. Proprio per questo ho sollecitato un confronto immediato per studiare la proposta e verificarne l'opportunità. Sono convinto che sapremo trovare la soluzione migliore per i viaggiatori".

"Regione Lombardia - ha proseguito l'assessore - è impegnata a garantire un servizio efficiente e puntuale, anche e soprattutto in quelle realtà che stanno subendo dei disagi in seguito ad interruzioni ferroviarie per lavori infrastrutturali, proprio come sta avvenendo sulla tratta Ponte San Pietro-Bergamo. Il nostro intento è permettere agli studenti di arrivare a scuola negli orari stabiliti, senza ritardi né intoppi. Uno sforzo che deve coinvolgere tutti gli attori coinvolti".

Fragomeli (Pd): "Bene la decisione, ma ora ufficializziamo. No a tavoli tecnici"

Sul tema è intervenuto anche Gianmario Fragomeli, consigliere regionale lecchese del Partito Democratico. "Apprendo con molto favore dell’impegno dell’assessore Lucente a inserire nuove corse di bus sostitutivi per i pendolari dei Comuni lecchesi che rimanevano scoperti. Assieme al collega Zamperini, ringrazio l’assessore per aver fin da subito accolto la delegazione dei sindaci e per essersi preso carico di decidere una soluzione automobilistica in partenza da Paderno. Per noi Lecco non è una provincia di serie B e per questo era importante che il servizio arrivasse sulla sponda lecchese, quindi anche a Paderno”, lo dice Gianmario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, commentando la notizia".

"Spero che a breve ci sia la conferma ufficiale del nuovo servizio, a dimostrazione che il territorio è stato ascoltato, insieme alle moltissime famiglie che hanno richiesto un intervento anche a noi consiglieri regionali. Adesso - aggiunge Fragomeli - è il momento di dare una risposta concreta a questi cittadini e non rinviare a tavoli tecnici tardivi che comporterebbero uno spostamento di settimane della risoluzione del problema. Come rappresentante lecchese del mio territorio non voglio ulteriori perdite di tempo".

Zamperini (Fdi): "L'ascolto del territorio porta a soluzioni concrete"

Soddisfatto dell'esito dell'incontro Giacomo Zamperini, consigliere regionale lecchese di Fratelli d'italia. "Abbiamo dato dimostrazione concreta di come, grazie all'ascolto del territorio, si possano prendere decisioni a supporto dei cittadini. Senza urla e senza proteste, abbiamo raccolto le preziose proposte migliorative dei pendolari che sono maggiormente interessati dai disagi e ne abbiamo fatto tesoro. Voglio ringraziare l’assessore regionale Lucente, per essersi messo a disposizione per migliorare il servizio di trasporto sostitutivo che ci interesserà per i prossimi tre anni".

"Regione Lombardia, si era già attivata aggiungendo due treni lungo la tratta al mattino, così da agevolare una miglior distribuzione, soprattutto degli studenti che da quella zona si recano a Bergamo, ed evitare il congestionamento a Ponte San Pietro. Ora, almeno in via sperimentale, si va nella direzione di fornire un servizio di bus sostitutivo che partirà direttamente da Paderno d’Adda. Adesso - conclude Zamperini - occorrerà monitorare le corse e segnalare le eventuali criticità, per poter aggiustare ulteriormente le iniziative volte a ridurre il più possibile i disagi".