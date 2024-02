Treni Lecco-Bergamo: Fragomeli e Zamperini chiedono garanzie per i pendolari

Un incontro con la Direzione generale trasporti e mobilità sostenibile per trovare soluzioni a favore dei pendolari, a seguito dell’interruzione della circolazione dei treni tra Bergamo e Ponte San Pietro, dovuta ai lavori alle infrastrutture ferroviarie. L'iniziativa ha visto protagonisti oggi i consiglieri regionali lecchesi Gianmario Fragomeli (Partito Democratico) e Giacomo Zamperini (Fratelli d'Italia).

Dal 5 febbraio a dicembre 2026 infatti, a disposizione dei viaggiatori è stato attivato un servizio bus per i collegamenti Milano-Bergamo via Carnate e Lecco-Bergamo e i due esponenti politici del territorio hanno voluto farsi portavoce delle forti e fondate preoccupazioni dei pendolari di quella tratta, già provati negli scorsi mesi da ripetuti ritardi e disagi.

"Gettate le base per soluzioni più funzionali"

All’incontro hanno voluto essere presenti anche gli amministratori dei Comuni di Robbiate e di Paderno d’Adda, particolarmente interessati dalla problematica. Il "summit" è stato fortemente voluto proprio da Zamperini e Fragomeli che hanno commentato: "Con questo incontro si sono gettate le basi per far sì che le istanze dei pendolari vengano accolte, e perché si trovino le soluzioni più funzionali ed efficienti in loro tutela".

Il tema scuole. "Si organizzino"

"Tengo molto a ringraziare il Direttore generale trasporti e mobilità sostenibile, Silvio Landonio, con il quale c’è stato un confronto proficuo su possibili soluzioni alternative a questa situazione che perdurerà per i prossimi tre anni - ha aggiunto Zamperini - Regione Lombardia, si è già attivata, oltre che con autobus sostitutivi, anche aggiungendo due treni lungo la tratta, in fascia oraria mattutina, così da agevolare una miglior distribuzione, soprattutto degli studenti che da quella zona si recano a Bergamo, ed evitare il congestionamento a Ponte San Pietro. Sarebbe fondamentale che anche le scuole e gli istituti scolastici interessati, si organizzino di conseguenza, predisponendo un piano che tolleri eventuali ritardi, ma anche in ottica di accoglienza per chi dovesse arrivare in anticipo a scuola".

I bus sostitutivi. "Necessari anche da Paderno"

"Restiamo in attesa che la Dg trasporti regionale faccia un ulteriore sforzo economico ed organizzativo, prevedendo l’attivazione di alcuni bus sostitutivi, almeno la mattina, in partenza da Paderno d’Adda - ha auspicato Fragomeli - Questa soluzione risponderebbe all’esigenza di attenuare il disservizio per gli studenti lecchesi verso le scuole bergamasche, su una tratta alternativa, via Trezzo, a quella congestionata di Ponte San Pietro".