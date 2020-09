«Senza scuola non ci sono diritti»: assemblea aperta a Lecco

«Senza scuola non ci sono diritti». È lo slogan scelto dai componenti dell'Unione degli Studenti Lecco in questo momento particolarmente (e storicamente) complesso per il settore dell'istruzione.

Per questo motivo gli studenti organizzano un'assemblea aperta. «Siamo gli studenti e le studentesse lecchesi e siamo stanchi di vedere il mondo della formazione messo sempre in secondo piano - spiega la Uds Lecco in un comunicato - L'emergenza sanitaria ha messo in evidenza innumerevoli contraddizioni della nostra società, tra le prime, i tagli al pubblico.⠀La didattica a distanza ha esacerbato problemi preesistenti e messo in risalto tutti i punti deboli del sistema scolastico italiano. Vogliamo sfruttare questo momento per ripensarlo, in quanto la scuola necessita di una riforma reale e di un massiccio rifinanziamento».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Non si migliora limitandosi a vivere un'epidemia in modo passivo, ma lottando per conquistare diritti e migliorare la società - prosegue la nota - Uniamoci, dunque: studenti, docenti, genitori, personale Ata. Creiamo un fronte compatto anche a Lecco che si ponga come obiettivo primario ripensare la scuola e agiamo per far sì che nessuno all'interno della nostra città venga lasciato indietro».

Il momento di ritrovo e discussione aperta sarà sabato 12 settembre alle ore 15 sulle gradinate del lungolago in zona Malpensata.