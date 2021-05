La sfida di Alberto: «Cerco personale per fare ripartire il mio locale»

«Siamo fiduciosi per una ripartenza positiva. I paesi del lago hanno un forte richiamo turistico: vogliamo solo poter lavorare».

Alberto Firrarella, 46 anni, guarda al futuro con ottimismo. E per rilanciare la propria attività dopo il periodo di difficoltà causato dalla pandemia, assume personale. Alberto è infatti titolare dell'Urban Fish a Dervio, pizzeria-ristorante-bar sito di fronte al lago. Per tutta la stagione estiva, da oggi sino a fine settembre, per il suo locale ricerca personale (con esperienze pregresse nel settore) in diverse posizioni: uno chef che possa gestire la cucina in autonomia; un aiuto cuoco; un barman o due; un paio di camerieri.

«Dipende molto dal volume di clienti che avremo - spiega - Lo scorso anno, a pieno regime, lo staff è arrivato a contare 18 membri. Attualmente siamo già in cinque. Il lavoro non manca, vogliamo persone che abbiano voglia di fare. Siamo sicuri che l'estate andrà bene».

Dopo un'esperienza di quattro anni con lo street food, nel 2019 Alberto ha deciso di aprire un locale, portandovi l'esperienza del cibo di strada e in particolare del pesce di mare. Ma Urban Fish è anche pizzeria e bar. Nel 2020, come per tutti, la mazzata della pandemia. «Siamo stati chiusi per sei mesi, abbiamo riaperto due settimane fa con la zona gialla. Questo weekend abbiamo già avuto un buon riscontro e siamo sicuri che nelle prossime settimane andrà migliorando. Anche lo scorso anno è stato un crescendo continuo».

Come rispondere

Chi fosse interessato a lavorare con Urban Fish può inviare il proprio curriculum alla mail cibidistrada@gmail.com. Le figure ricercate sono cuochi, camerieri e baristi. Il locale si trova in Viale degli Alpini 18 a Dervio.

