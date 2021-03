Vaccinazioni anti-Covid, false le comunicazioni sull'apertura delle iscrizioni per gli under 80

Virale, condiviso migliaia di volte, ma falso. Assolutamente falso. Venerdì mattina a Lecco e in tutta la Lombardia si è diffuso - tra chat e gruppi Facebook cittadini - un volantino che informava sulle "prossime fasi" del "piano regionale vaccinale". Nel foglio - sul quale non c'è nessun timbro o logo di regione Lombardia - erano riportate le date per la prenotazione degli over 60 e degli over 70, che al momento non sono ancora stati coinvolti nella campagna vaccinale.

Nel primo pomeriggio Regione Lombardia ha voluto ricordare e ribadire a tutti che si tratta di un fake, di una notizia priva di ogni fondamento.

Vaccini per over 60 e 70, il volantino è falso

"Purtroppo sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e che non corrisponde al vero - hanno scritto da Lnews, l'agenzia stampa del Pirellone -. Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del ministero della Salute, lo comunicheremo su tutti i canali ufficiali della Regione Lombardia".

Al momento, quindi, gli unici che possono prenotarsi per la somministrazione del vaccino - come si può verificare anche sul sito dedicato - sono gli over 80, le persone tra 60 e 79 anni residenti nei comuni considerati a rischio e il personale scolastico. Per tutte le altre fasce di età non sono ancora state aperte le adesioni e non sono state decise le date.

