La Giunta di Valmadrera accoglie la nuova Dirigente scolastica

In apertura dell'ultima Giunta, il sindaco Antonio Rusconi e gli assessori hanno incontrato la professoressa Stefania Perego che dal 1° settembre, sia pure come reggenza, è tornata a dirigere l?Istituto comprensivo di Valmadrera.

Rusconi, a nome della comunità di Valmadrera, ha ringraziato Perego per la disponibilità dimostrata e ha comunicato la sua stima per il lavoro svolto in precedenza - dove tra l?altro aveva favorito l?incontro di una classe di Valmadrera con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 29 gennaio 2019 - e più in generale per il lavoro che la docente che ha ricominciato a svolgere in città.

Nel suo intervento la dirigente ha evidenziato il valore delle scuole di Valmadrera, in particolare degli insegnanti, e la volontà di collaborare con l? Amministrazione comunale di cui conosce già diversi componenti. Analoghi interventi sono stati svolti dall?assessore all?Istruzione Raffaella Brioni e dagli altri componenti la Giunta.