Volontari all'opera a Varenna, ripuliti i sentieri sopra Pino

Giornata dedicata alla pulizia del territorio a Varenna. I volontari del gruppo alpini della Protezione civile di Lecco, insieme alla squadra di Varenna, sono intervenuti nei giorni scorsi sopra l’abitato di Pino. L’iniziativa rientra nella convenzione triennale siglata tra il Comune di Varenna e l’unità di protezione civile della sezione Alpini di Lecco per la manutenzione dei sentieri e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

I volontari, suddivisi in diverse zone di intervento, hanno ripulito l’alveo della valle detta di "Pino Nord", appartenente al reticolo idrico minore, e il sentiero che lo costeggia, e che costituisce una bretella di collegamento tra la frazione di Pino e il tracciato del sentiero del Viandante, che corre sovrastante a mezza costa. È stato eseguito il taglio e l’eliminazione di materiale erbaceo e legnoso per prevenire problemi di intasamento nel caso di piene dovute al maltempo. A conclusione della giornata di volontariato, non è mancato il rancio alpino presso la sede del gruppo alpini di Varenna.