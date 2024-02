Il solito 'Gratta e vinci' non c'è, ne prende un altro e vince 500mila euro

Il mese di febbraio non poteva finire meglio per un appassionato di Gratta e Vinci nella vicina Monza. Il cliente della rivendita Kiki Bar di via Bertacchi 6 nel capoluogo brianzolo ha infatti centrato una vincita di quelle che cambiano per sempre la vita.

Intorno alle 15 di mercoledì pomeriggio un cliente abituale del bar gestito da Ylenia Paparella è entrato per acquistare un Gratta e Vinci della serie 'Numerissimi'. Questi tagliandi erano però finiti e ha deciso quindi di sceglierne un altro, acquistando il 'Nuovo 20X', dal costo di 5 euro. Lo riporta l'Agenzia Agimeg.

La scelta, per il fortunato giocatore, non poteva essere migliore. Dopo aver grattato, infatti, l'operaio cinquantenne ha esclamato "ho vinto 500mila euro con il 21". Nel riquadro 'I tuoi numeri' c'era infatti il numero 21, uguale al primo tra i 'Numeri vincenti'. E sotto a questo numero ha trovato l'incredibile importo vinto di 500mila euro.

A quel punto, l'uomo ha chiesto conferma al barista che ha verificato la vincita e ha confermato il ricchissimo premio.