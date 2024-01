Volo salvavita dalla Sicilia alla Brianza per un giovanissimo paziente

Importante viaggio nei cieli lecchesi. È stato un trasporto sanitario d'urgenza quello che ha coinvolto un bimbo di nove anni trasferito, da Catania a Bergamo, con un velivolo Falcon 900 dell'Aeronautica Militare. L'ha reso noto l'Aeronautica militare.

Il bimbo è stato trasferito nel primo pomeriggio di lunedì 22 gennaio dall'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi all'istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Il giovanissimo è stato trasportato con un velivolo Falcon 900 del 31/mo Stormo dell'Aeronautica Militare, basato a Ciampino. Il volo, che ha imbarcato a Catania il piccolo, accompagnato da un'equipe medica e dalla mamma, è poi partito alla volta dell'aeroporto di Bergamo, per raggiungere in tempi brevi la struttura ospedaliera lombarda.

Il trasporto sanitario d'urgenza è una delle attività istituzionali che l'Aeronautica militare svolge. Il volo è stato attivato su richiesta della prefettura di Catania alla Sala Situazione di vertice del Comando Squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni