Carabinieri di Lecco, cambio al vertice: saluta Zanella, subentra il Tenente Colonnello Albanese

Aria di novità in corso Martiri della Liberazione. In questi giorni il Tenente Colonnello Carmelo Albanese ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Lecco in sostituzione del Maggiore Alessio Zanella, destinato a un altro incarico operativo in provincia di Palermo, che arrivò in città nell'ottobre del 2017 al posto del Maggiore Massimo Colazzo.

L’Ufficiale Albanese in precedenza ha svolto incarichi di istruttore/insegnante presso la Scuola Marescialli di Velletri (Roma), dove si è interessato della formazione dei futuri Marescialli dell’Arma e, negli ultimi cinque anni, al 1° Reggimento Mobile Carabinieri Piemonte di Moncalieri (Torino) dove ha gestito il settore logistico.