Cosa mangiare a merenda: 5 snack sani, gustosi e veloci

Se anche tu sei tra coloro che a metà pomeriggio sentono un certo languorino e si gustano uno snack - dolce o salato - venendo per questo guardati male dai colleghi d'ufficio, sappi che non sbagli: la merenda non è un "affare" solo dei più piccini. Anzi: quando la fame pomeridiana inizia a farsi sentire, resisterle è sbagliato. Basta concedersi qualcosa di buono, salutare e non troppo pesante.

E' lo "spezza-fame" per eccellenza ed è anche molto importante a livello nutrizionale: la merenda è un pasto troppo spesso saltato, consumato di fretta o sbilanciato. Non tutti gli adulti la fanno, in effetti, nonostante uno spuntino pomeridiano aiuti a bilanciare le calorie nel corso della giornata e a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue - questo comincia a calare tre o quattro ore dopo aver mangiato.

Che sia a scuola, in ufficio, a casa o in giro per la città, uno snack sfizioso e salutare è ciò che ci vuole per non arrivare all'ora di cena con una fame da lupi. Vediamo insieme qualche idea semplice per una merenda sana, energetica e facile da preparare.

La merenda ideale

La "merenda perfetta" copre circa il 10% del fabbisogno giornaliero consigliato, ovvero tra 150 e 200 calorie. Dovrebbe essere veloce da preparare, ma anche facile da portare fuori casa. È completa dal punto di vista nutrizionale e comprende alimenti ??indispensabili per affrontare i cali di energia e migliorare l’umore, come frutta, verdura, frutta secca, cereali integrali, legumi e latticini a basso contenuto di grassi; sono tutti cibi ricchi di nutrienti, fibre, carboidrati e proteine.

Pane (burro) e marmellata

Chips di mela croccanti

Yogurt con frutta e muesli

Macedonia di stagione

Sandwich di tacchino (o vegano)

Insomma, le alternative sane e gustose non mancano: basta saperle scegliere. Una merenda genuina e di qualità è possibile!