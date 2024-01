La spettacolare fiaccolata sul "terrazzo della Lombardia"

Uno scenario spettacolare dal "terrazzo della Lombardia". successo - in termini di partecipazione ed emozioni - per la fiaccolata che si è tenuta la scorsa sera da Valcava al monte LInzone. L'iniziativa è stata promossa, come ormai da tradizione, da Oliviero Bravi del ristorante La Cantinetta di Valcava. Proprio qui si sono ritrovati gli escursionisti, intorno alle ore 18, partendo poi alla volta del Monte Linzone, dalla cui vetta, a circa 1.400 metri di altezza, si può ammirare un panorama fantastico sul territorio della Brianza e dei laghi fino a Milano.

Insieme alla fiaccolata anche vin brulé e rinfresco per scaldarsi e ammirare al meglio la vista dalla nota località al confine tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo. "Grazie a tutti per aver partecipato - hanno scritto Oliviero e amici - Ricordiamo che, viste le numero richieste, ne organizzeremo un’altra nel mese di febbraio. Vi teniamo aggiornati".

Sabato 3 febbraio escursione a scopo benefico al Monte Tesoro

Intanto, sabato 3 febbraio, nella zona di Valcava, si terrà il tradizionale evento benefico in ricordo dell’alpinista bergamasco Mario Merelli e a sostegno del Kalika Family Hospital dal titolo "Luci di solidarietà". L'escursione raggiungerà il Monte Tesoro ed è promossa dall'associazione filodrammatica "Oltre confine" con il patrocinio dell'associazione Bistari Bistari e dei comuni di Costa Valle Imagna, Carenno e Torre de Busi, oltre al sostegno del Cai di Bergamo, Pro loco e di Costa Valle Imagna, Pro loco di Carenno, gruppo alpini di Carenno e Costa Valle Imagna, gruppo I Beck e il Gamo (Gruppo Amici Monte Ocone).

Dalle ore 16.30 presso il bar del ristorante da Fausto in Valcava sarà possibile iscriversi e a seguire con il servizio navetta gratuito messo a disposizione dell'associazione Coro si potrà raggiungere la località Pertus, luogo di partenza dell’evento. Si percorrerà quindi il sentiero 571 Dol, passando dal rifugio Monte Tesoro dove il gruppo alpini di Carenno guidati dal loro presidente Mirco Bussolati offriranno un buffet.



Si proseguirà poi sul sentiero 571 che porterà al Passo di Valcava. È necessario essere muniti di abbigliamento tecnico e di frontalino o torcia elettrica. Inoltre, non sarà consentito l’utilizzo di fiaccole per il divieto di accensione fiamme libere. Per concludere la serata in amicizia, per chi volesse sarà possibile cenare presso il Ristorante Da Fausto a Valcava. Sarà presente l’alpinista Marco Zaffaroni compagno di innumerevoli spedizioni Himalayane di Mario Merelli che illustrerà ai presenti la situazione generale del Kalka Family Hospital ed eventuali progetti (Prenotazione obbligatoria entro giovedì 1 febbraio - telefono 347 5235617.