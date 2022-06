Lecco, ennesima aggressione: dalla lite nasce la bottigliata, sangue sparso ovunque

L'ennesima lite diventata aggressione dai contorni splatter. Il nuovo fatto di cronaca nera, aggiuntosi a una serie che continua ad essere preoccupante, è avvenuto intorno alle 18 in pieno centro a Lecco, a una manciata di metri dalla stazione ferroviaria e dal Comune, sotto quei portici che spesso sono utilizzati come bivacco, "sacca" di maleducazione e di avvenimenti che poco si sposano con i concetti di civiltà e legalità.



I pompieri ripuliscono la strada dalle macchie di sangue BONACINA/LECCOTODAY

L'ennesima aggressione in centro Lecco

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 giugno due pattuglie della Polizia stradale sono state chiamate a intervenire in via Volta insieme ad ambulanza, automedica e vigili del fuoco: questa volta forze dell'ordine e personale sanitario hanno dovuto sistemare la situazione generata dall'alterco nato tra due giovani, sfociato nella violenza a causa della bottigliata sferrata nei confronti di un 29enne, trasferito in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco per una profonda ferita al braccio colpito dal contendente.

Le informazioni, almeno per il momento, sono frammentarie: ovviamente l'arrivo delle volanti ha generato il fuggi fuggi generale da parte dei presenti, che, diversamente da residenti e commercianti, hanno scelto di non parlare con gli agenti.



Alcune delle tante macchie sparse per strada BONACINA/LECCOTODAY