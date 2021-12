Due eventi violenti nella notte, necessario l’intervento dei soccorsi

Due eventi violenti nella notte tra sabato 4 e oggi, domenica 5, a Lecco e a Colico. L'episodio più grave è avvenuto nel comune dell'Alto Lago poco prima delle 2, in via Lungolario Polti. Qui, stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di 42 anni è stato aggredito con violenza. L'allarme è scattato in codice rosso: dopo le prime cure portate sul posto da parte dell'equipaggio della Croce Rossa di Colico, il 42enne è stato poi stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Allertati anche i Carabinieri che hanno avviato le verifiche per individuare responsabili e motivazioni dell'accaduto.

Un altro evento violento si è verificato poco dopo, verso le 3 di notte, anche a Lecco. Qui per fortuna non è stato necessario il ricovero in ospedale e l'esito dell'accaduto è stato meno grave, ma i soccorsi del 118 sono dovuti comunque intervenire in codice giallo per prestare aiuto a una persona aggredita sul Lungolario Piave. Sul posto un equipaggio della Croce Rossa di Lecco.