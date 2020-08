L'allarme dell'Inps di Lecco: «Tentativo di truffa tramite phishing»

«La Direzione provinciale Inps di Lecco avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’Istituto, invitano a cliccare su un link che apre una pagina nella quale viene richiesto di inserire credenziali personali».

L'allarme è stato lanciato oggi, vigilia di Ferragosto, dalla direzione lecchese dell'Ente Nazionale Previdenza Sociale che ricorda inoltre come: «Tale comunicazione email è finalizzata a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici e quelli relativi a carte di credito».

L'inps, in una nota firmata dal funzionario Raffaele Pece, invita quindi tutti gli utenti: «A diffidare di tali comunicazioni e a ignorare email che propongano di cliccare su un link». Massima attenzione dunque anche contro le possibili truffe vie internet.

«Si ricorda, infine, che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it. e che l’Inps, per motivi di sicurezza, non invia mai, in nessun caso, mail contenenti link cliccabili».